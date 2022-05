x x

SARONNO – Ad un inspiegabile vandalismo, che oltre a danneggiare un arredo del parco rischiava di provocare anche una notevole dispersione idrica, a posto rimedio il tempestivo intervento di un volontario del Gruppo comunale di protezione civile.

E’ successo, qualche giorno fa, nel parco del Seminario dove i volontari in giallo hanno la propria sede e si occupano del servizio di apertura e di chiusura. Arrivato nell’area verde per chiudere il cancello, intorno alle 20, il volontario ha sentito il rumore dell’acqua che usciva . Con un controllo alla fontanella ha visto che qualcuno, poco prima a giudicare dalla pozza d’acqua, aveva strappato il rubinetto con un calcio.

Con l’aiuto della reperibilità del Comune è stata bloccata la fornitura d’acqua alla fontanella evitando ulteriori perdite. L’accaduto è stato segnalazione agli uffici comunali per l’acquisto di un nuovo rubinetto. Fino all’intervento di ripristino però l’area verde sarà priva d’acqua.

