SARONNO – Novanta ore diurno e venticinque notturne. Sono le ore di volo sulla città di Saronno dei droni della polizia locale che dal 2020 fanno parte della dotazione del comando di piazza Repubblica guidato dal comandante Claudio Borsani.

Nel 2021 e 2022 i droni sono stati utilizzati, dagli agenti formati al loro utilizzo, per il monitoraggio dei parchi cittadini e delle aree del Parco Lura per il controllo di aree sensibili, aree dismesse (soprattutto per la presenza di persone e attività all’interno) e per attività di supporto sul fronte dell’ordine pubblico in caso di manifestazioni e come supporto per i servizi di polizia giudiziaria. Non sono mancate attività in collaborazione con altri servizi comunali come quelli per la verifica allo stato confervativo degli edifici comunali in collaborazione con l’ufficio stabili.

Complessivamente sono state realizzate nell’ultimo biennio: 150 uscite di giorno e 25 uscite notturne. I droni in dotazione Mavic 2 Enterprise con riflettore, altoparlante e lampeggiante è anche predisposto per l’uso di notte.

Recentemente la polizia locale di Saronno è salita agli onori della cronaca nazionale per l’uso dei droni in chiave antibullismo: “I droni rappresentano uno strumento innovativo che richiede competenza e professionalità da parte della nostra polizia locale e soprattutto necessita di una capacità di essere scientifici nella loro gestione e flessibili nella gestione delle priorità – spiega il sindaco Augusto Airoldi in qualità di assessore alla Sicurezza – Per questo siamo partiti dalla necessità originaria di sorvegliare con i droni i luoghi più a rischio della città cercando sia di ottenere immagini che di disincentivare comportamenti illeciti. Con gli effetti che la pandemia ha prodotto sui comportamenti i droni sono diventati uno strumento anche di dissuasione e in particolare di recente, non a caso, li abbiamo messi in campo anche come strumento antibullismo e non solo anti spaccio. Nei prossimi anni ne aumenteremo l’uso anche su altri ambiti. La sicurezza e la ripartenza hanno bisogno di idee, metodo e creatività”.

