ORIGGIO – Traffico rallentato stamane sull’autostrada A8 da Origgio in direzione nord per un incidente avvenuto alle 10 nel tratto fra Legnano e Castellanza. Sette persone, compresa una bambina di 1 anno e per il resto fra i 29 ed i 52 anni, hanno avuto bisogno di essere visitate e di soccorsi. Sul posto sono arrivate due ambulanze, di Croce rossa e Croce azzurra di Rovellasca, oltre all’automedica, ai vigili del fuoco ed alle pattuglie della polizia stradale. All’origine di tutto un tamponamento fra due automobili. Nessuno è comunque rimasto ferito gravemente, chi ne ha avuto necessità, è stato medicato sul posto o all’ospedale di Legnano.

Scontro anche a Rescaldina

Incidente anche in via Cavalieri di Vittorio Veneto a Rescaldina: 4 persone (compresa una ragazza di 16 anni) sono state visitate dal personale dell’automedica e della Croce rossa di Saronno dopo un tamponamento fra due automobili. Nessuno ha riportato gravi conseguenze.

(foto archivio)

21052022