x x

UBOLDO – Il Parco dei Mughetti, composto dai Comuni di Origgio, Uboldo, Cerro Maggiore e Gerenzano, propone l’evento “Bioblitz”: ricerca naturalistica aperto ai cittadini (citizen science), sulla biodiversità delle aree protette della Lombardia. Il Parco dei Mughetti propone due sessioni di ricerca: venerdì 20 maggio a Cerro Maggiore dalle 19, con ritrovo alla “Porta del Parco” in via Iv novembre c’è stato l’appuntamento sul tema: “La biodiversità delle aree agricole” mentre domenica 22 maggio a Uboldo con partenza alle ore 20.00 dalla Cascina Leva in Via Cerro 251 sul tema: “La biodiversità forestale”.

Cosa si farà in questi appuntamenti? Esperti naturalisti guidano i partecipanti alla ricerca delle specie di flora e fauna presenti nel parco, caricando le osservazioni tramite l’app iNaturalist per contribuire al grande censimento regionale! L’evento è adatto a ragazzi (a partire dai 6 anni di età), famiglie e appassionati di natura.

Come partecipare domenica? Previa iscrizione entro le 19 del giorno precedente la singola sessione via e-mail ([email protected]) o via telefono (0296951140) indicando nome, cognome, recapito telefonico e sessione. Limite massimo di 25 partecipanti per ogni sessione. L’evento è realizzato con il supporto del Parco regionale della Pineta di Appiano Gentile e Tradate e delle Gev, Guardie ecologiche della Città Metropolitana di Milano. In caso di maltempo, l’evento verrà annullato.

21052022