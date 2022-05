x x

SARONNO – Sabato 21 maggio va in scena gGara 1 della finale playoff del campionato di volley maschile di serie B. L’incontro si tiene dalle 18.45 al paladozio di via Biffi a Saronno “dove i nostri amaretti, dopo la vittoria in semifinale, sono pronti per l’atto conclusivo – ricordano i dirigenti saronnesi – Gara 1 di finale si giocherà in casa contro la Pallavolo Scanzorosciate. Ora più che mai i ragazzi hanno bisogno del vostro tifo sugli spalti”.

Per gli spettatori

Ingresso libero, 100 per cento di capienza, richiesta solo la mascherina Ffp2. E’ anche prevista la diretta Facebook del match con il commentatore Roberto Munk. “Vogliamo sentire il vostro tifo!” rimarcano i dirigenti saronnesi.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

(foto archivio)

21052022