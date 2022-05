x x

CARONNO PERTUSELLA – “È un duro lavoro.. ma qualcuno dovrà pur farlo! Domenica scorsa si è tenuta la 5′ edizione del Rusa la Bala e della festa dei rioni… I primi punti del Palio 2022 sono stati assegnati, siete pronti a tutte le altre gare della stagione?” Così gli organizzatori del Palio, che sta dunque entrando nel vivo. Si è svolto infatti questo divertente prologo con le squadre chiamate a spingere grandi balle di fieno nelle vie del paese.

Gli appuntamenti del palio rionale proseguiranno dal 10 al 20 giugno, negli spazi dell’oratorio.

(foto: alcuni momento dell’edizione 2022 di Rusa la bala. Come sempre i partecipanti sono stati numerosi ed il divertimento non è mancato)

22052022