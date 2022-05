x x

CERIANO LAGHETTO – “Ieri bella cerimonia di conferimento della cittadinanza italiana nella sala consiliare di Ceriano Laghetto, alla presenza di tanti amici e parenti. Diamo il benvenuto a Mariane, cittadina boliviana e residente cerianese già da alcuni anni, e adesso anche cittadina italiana”: a parlare il vicesindaco cerianese, Dante Cattaneo, che ha presieduto la cerimonia per il conferimento della cittadinanza alla ragazza di origini sudamericane.

“Bella cerimonia di conferimento della cittadinanza italiana a Mariane. Bella perché è bello vedere che ci sono ancora persone che si commuovono dalla felicità perché ricevono la cittadinanza di questo nostro Paese. Paese che, tra alti e bassi, tra pregi e difetti, è ancora il più bello del mondo!” rimarca Cattaneo.

(foto: la neo-cittadina italiana assieme al vicesindaco di Ceriano Laghetto, Dante Cattaneo, a margine della cerimonia per il conferimento della cittadinanza italiana)

