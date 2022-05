Calcio 1′ cat A: la Pro Azzurra con l’ex saronnese Loo Speziali conquista la finale playoff

TRADATE / MOZZATE – Nei playoff del girone A di Prima categoria si sono ribaltati tutti i rapporti di forza: chi doveva vincere obbligatoriamente per passare il turno ce l’ha fatta, mentre la stagione si è bruscamente concluysa per le formazioni che si erano meglio piazzate in regular season e per le quali sarebbe bastato anche un pari. Il riferimento va a Valceresio Audax-Nuove Fiamme Oro Ferno, che è finita 1-2, grazie alle reti di Leontini al 17′ per il ferno, al rigore trasformato da Ippolito della Valceresio al 3′ della ripresa mentre decisivo è stat il gol di Turri al 16′ per il Ferno.

A senso unico l’incontro Bosto-Pro Azzurra Mozzate: 1-3. Per i mozzatesi, che giocano a Tradate gli incontri casalinghi, è stato un crescendo nel secondo tempo con rete dell’ex saronnese Loo Speziali al 16′ della ripresa, di Pagani un minuto dopo e di Marjanovic al 31′. Mentre il gol della bandiera per il Bosto è giunto al 43′ ed è stato firmato da Padula.

La finale playoff sarà quindi Pro Azzurra Mozzate-Nuova Fiamme Oro.

(foto archivio: l’ex saronnese Loo Speziali)

22052022