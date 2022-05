x x

CARONNO PERTUSELLA / ROVELLASCA – Oggi alle 16 sul campo dello stadio di corso della Vittoria a Caronno Pertusella la sfida del primo turno di playoff che vede opposte, per il campionato di Prima categoria, il Rovellasca 1910 ed il Portichetto Luisago. Incontro che si annuncia emozionante, con i rossoblù di Rovellasca che chiedono il pass alla compagine comasca per continuare ad inseguire l’obiettivo del passaggio in Promozione. E da parte dei dirigenti del Rovellasca, guidato in panchina dal saronnese Gionata Brittanni (foto), un appello ai tutti i tifosi, ad essere presenti in tribuna. Arbitro designato è Diego Mattavelli di Lecco. Si giocano anche i playout: Montesolaro-Salus Turate con arbitro Francesco Palmisano di Saronno.

In campo anche la Pro Azzurra Mozzate, che sempre per la prima giornata di playoff gioca in trasferta contro il Bosto, arbitro Dario Semeraro di Monza.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

22052022