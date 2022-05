x x

CARONNO PERTUSELLA – Partita a dir poco rocambolesca quella del primo turno di playoff di Prima categoria fra Rovellasca 1910 e Portichetto Luisago, domenica pomeriggio allo stadio di Caronno Pertusella.

Un confronto decisamente emozionante, con un 1-1 che sembrava “tenere” e che avrebbe favorito il Rovellasca, meglio piazzato in regular season: la squadra di mister Gionata Brittanni ha anche avuto la possibilità di sferrare il colpo del ko, colpendo due pali a metà secondo tempo. Ma nel finale la rete del Portichetto ha cambiato tutto: 1-2 e Rovellasca costretto a inseguire. Sino al 39′ quando Marchesotti è stato steso in area da Sampietro, calcio di rigore trasformato da Filippo Riolo (foto) spiazzando il portiere e riportando il risultato in parità. Colpo di grazia al Portichetto con il terzo gol, firmato da Ferrario con azione personale: 3-2.

I marcatori: a segno per il Rovellasca Di Muro, Riolo e Ferrario; per il Portichetto doppietta di Silva.

Il Rovellasca vola dunque al secondo turno dei playoff e può continiare ad inseguire il passaggio in Promozione. Mercoledì la finale playoff a Mariano Comense fra i locali del Monnet Xenia e Rovellasca.

