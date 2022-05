Caronno Pertusella, tre nei guai per la droga in tasca

CARONNO PERTUSELLA – Proseguono i controlli antidroga di polizia locale di Caronno Pertusella ed unità cinofila della polizia penitenziaria: ultimo a finire nella rete sono stati due ragazzini, uno minorenne e l’altro di poco maggiorenne, che sono stati trovati in via Oberdan con un paio di dosi di hascisc, che erano detenute ad uso personale. Lo stupefacente è stato posto sotto sequestro e verrà distrutto mentre i giovani sono stati segnalati alla prefettura varesina e rischiano sanzioni amministrative.

Stesso copione in periferia per quanto riguarda un ragazzo del Sudan, che aveva poco meno di un grammo di cocaina, anche in questo caso detenuta ad uso personale.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

(foto archivio: polizia locale caronnese con l’unità cinofila della polizia penitenziaria)

22052022