CARONNO PERTUSELLA – Voleva rubare un’auto e si è intrufolato in un cortile. Il suo colpo era praticamente riuscito ma i carabinieri l’hanno intercettato e costretto ad una rocambolesca fuga che ha visto il ladro di nuovo appiedato.

Sulla vicenda sono in corso le indagini dei carabinieri ma secondo alcuni residenti il ladro si sarebbe introdotto in un contile danneggiando un auto e rubandone un’altra. Proprio mentre viaggiava sull’auto rubata è incappato in una pattuglia di carabinieri. Ne è nato un inseguimento. I militari hanno presto avvicinato il fuggitivo che sentendosi braccato ha fermato la macchina in una zona boschiva tra Saronno e Solaro e si è dileguato a piedi.

Terminati gli accertamenti la vettura sarà restituita al legittimo proprietario.

