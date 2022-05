Ceriano Laghetto, al debutto il consiglio dei ragazzi

x x

CERIANO LAGHETTO – L’ultima seduta di Consiglio comunale è stata l’occasione per la presentazione ufficiale del Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze (Ccrr), l’organismo di rappresentanza dei giovanissimi eletto tra gli studenti della scuola secondaria di primo grado “Aldo Moro”. All’inizio della seduta del Consiglio comunale ordinario, il sindaco Roberto Crippa ha dato il benvenuto alla delegazione di rappresentanti del “consiglio junior”, guidato dal sindaco dei ragazzi e delle ragazze, Federico Quocchini, che indossava la fascia tricolore. Tutti i giovani consiglieri si sono presentati ai loro “colleghi” adulti, ricevendo il ringraziamento e l’incoraggiamento del sindaco affinché si appassionino alla politica e alla gestione della cosa pubblica. Quindi, i ragazzi hanno riportato in aula alcune delle richieste raccolte tra i loro coetanei. In particolare, tra le esigenze di cui si sono fatti portavoce ci sono l’avvio di attività extra scolastiche nel pomeriggio a scuola o in biblioteca, seguite da adulti, l’installazione di pannelli solari sugli edifici scolastici per renderli a impatto zero, l’aumento delle attività di laboratorio, il posizionamento di contenitori per la raccolta differenziata, l’avvio di eventi come cineforum e teatro e l’installazione di apposite cassette dove i ragazzi possano imbucare lettere con suggerimenti, proposte e lamentele indirizzate al sindaco.

A rispondere nel merito e a complimentarsi con i giovani consiglieri e a ringraziarli per il loro impegno è stato l’assessore all’Istruzione Dante Cattaneo, che ha ricordato anche il recente lavoro svolto dal Consiglio dei ragazzi e delle ragazze per l’organizzazione della giornata della Memoria e del Ricordo e la presenza da protagonisti al 25 aprile. Il progetto del consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze è presente da molti anni nella scuola secondaria ed è oggi seguito in particolare dalle professoresse Esposito e Iuliani, che accompagnano i ragazzi in questa esperienza formativa di educazione civica e di confronto con le istituzioni locali. “Voglio ringraziare la scuola per il proficuo percorso formativo sull’educazione civica che da anni propone ai nostri ragazzi e in cui trova spazio l’esperienza del consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze – commenta l’assessore comunale Dante Cattaneo – L’impegno e la passione che mostrano i ragazzi in questa loro esperienza è un bel segnale per tutta la comunità di Ceriano Laghetto”. A breve, è in programma una seduta congiunta di Ccrr e Giunta comunale per approfondire gli aspetti esecutivi delle proposte avanzate dai giovani Consiglieri.

