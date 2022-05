x x

MILANO – Oggi altri +2.276 nuovi casi positivi al coronavirus registrati in Lombardia. La buona notizia è però che calano ulteriormente i ricoveri, che scendono a 770 persone negli ospedali lombardi. I decessi per covid nella giornata odierna sono stati 4.

I dati di oggi in Lombardia nel dettaglio:

tamponi effettuati: 25.358 (ieri 33.156)

nuovi casi positivi: 2.276 (ieri 3.539)

in terapia intensiva: 34 (+2)

i ricoverati non in terapia intensiva: 770 (-28)

i decessi, totale complessivo: 40.412 (+4)

Oggi in Italia si sono registrati 17.744 nuovi casi e sono stati 34 i decessi.

(foto archivio: il centro vaccinale anti-covid all’ex scuola di via Parini a Saronno)

22052022