SOLARO – Riceviamo e pubblichiamo la nota del sindaco di Solaro, Nilde Moretti, in occasione della giornata dalle legalità che domani ricorda anche il trentennale della strage di Capaci.

23 maggio 2022.. sono passati 30 anni… ed è importante trasmettere soprattutto alle nuove generazioni cosa significa ancora oggi tenere alta l’attenzione verso le infiltrazioni mafiose che hanno cambiato forma. La mafia oggi non è più quella del tritolo e del solo sud Italia. Questo week end mi sono recata a Palermo proprio per vivere gli eventi in programma. Ho anche avuto l’onore di trovare il sindaco Leoluca Orlando durante l’inaugurazione di un’opera realizzata con i fiori davanti alla cattedrale di Palermo.

