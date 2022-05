x x

SARONNO – Controlli per i servizi di ordine pubblico ma anche ricognizioni per verificare le condizioni degli stabili comunali: ecco quanto e perchè vengono usati i droni della polizia locale.

Ritrovata a Saronno Olgra, 45enne ucraina di cui non si avevano notizie da una settimana.

Vandalismo nel parco del seminario, ci pensa la protezione civile.

Amministrazione va in piazza per spiegare il progetto per piazza De Gasperi

Novant’anni di Alpini a Saronno, ora c’è il logo.

Il cordoglio dell’Ardor Lazzate per la scomparsa di Maurizio Citati.

Lutto all’Ardor Lazzate: “Addio Maurizio” Cambiamo! Con l’Italia al centro: pronti ad ascoltare Saronno in vista delle Amministrative

