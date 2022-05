Palio della cuccagna, a Turate si cercano volontari

x x

TURATE – Sabato 28 Maggio si svolgerà l’evento “Palio della Cuccagna” tra le Contrade di Turate. “Una bella occasione per stare in compagnia e per vivere le emozioni del Palio – rimarcano dall’Amministrazione civica – La buona riuscita dell’evento può essere raggiunta anche grazie al prezioso supporto dei volontari nella preparazione e cioè venerdì 27 pomeriggio e sabato 28, mattina e pomeriggio; e nella gestione della manifestazione. Chiunque voglia dare il proprio contributo può sin d’ora segnalare la propria disponibilità scrivendo all’indirizzo email [email protected]”.

Insomma, la macchina organizzativa del Palio è partita, e nei prossimi giorni si entrerà ne vivo, preparando al meglio tutti i dettagli di quella che sarà una grande festa per tutto il paese.

