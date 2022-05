x x

SARONNO – “La piazza De Gasperi, come anche altri spazi del centro di Saronno, incrocia diversi temi attuali e urgenti: commercio, sicurezza e viabilità. Le parole e le azioni dell’Amministrazione confermano alcune buone intenzioni, la principale delle quali deve essere restituire vitalità a una piazza che oggi rischia di essere solo una sorta di cortile sul retro del centro città”.

Inizia così la nota di Azione in merito all’incontro di ieri in piazza De Gasperi tra l’Amministrazione e i saronnesi (QUI LA DIRETTA DE ILSARONNO)

“Le misure annunciate ci sembrano però molto limitate nell’impatto potenziale e sporadiche, prive di una visione d’insieme. Non saranno qualche telecamera, un’assemblea pubblica o qualche pianta a fare la differenza. Forse il dialogo con i commercianti può essere una chiave. Speriamo che dall’interesse – che ci sembra sincero – dei membri della Giunta presenti ieri all’incontro pubblico a cui abbiamo preso parte derivino presto soluzioni più strutturate ed efficaci. Noi rimaniamo, come sempre, a disposizione per un confronto in proposito”.

