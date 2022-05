x x

SARONNO – Si è conclusa giovedì, con le piantumazioni negli ultimi plessi scolastici, l’iniziativa del coordinamento Quattro Passi di pace che ha portato, grazie alla collaborazione del vivaio Lattuada, un ulivo (simbolo di pace) in ogni scuola elementare cittadina.

Nell’ultima tranche di piantumazione i volontari, anche prima di Pasqua hanno organizzato una manifestazione in piazza che ha coinvolto migliaia di studenti saronnesi sono stati ospiti dell’istituto Castelli di via Varese dove i bimbi hanno realizzato uno striscione collocato all’esterno dell’istituto. Grande interesse alla scuola elementare Rodari nel quartiere Prealpi dove l’ulivo è stato piantumato vicino alla serra scolastica. Niente piantumazioni ma un un innaffiatoio per prendersi cura della pianta che resterà in vaso alla scuola elementare Ignoto Militi.

