x x

SARONNO – Dopo il successo della visita straordinaria ai laboratori del Centro Conservazione e Restauro “La Venaria Reale” dello scorso 14 maggio organizzate in collaborazione con la Comunità Pastorale Crocifisso Risorto di Saronno per scoprire i processi di restauro dell’opera Eterno Padre di Gaudenzio Ferrari (in restauro grazie al progetto finanziato dal bando Testori nascosti di Fondazione Comunitaria del Varesotto), Cantastorie ha deciso di replicare la visita, viste le numerose richieste, per consentire a più persone di godere delle meraviglie dei laboratori, per osservare i professionisti all’opera e per ammirare la reggia di Venaria.

“Sabato 11 giugno – spiegano gli organizzatori – scopriremo le novità emerse dai restauri. Il ritrovo è alle 7.15 in Santuario a Saronno con arrivo alle 9 a Venaria e visita ai laboratori e all’Eterno Padre di Gaudenzio Ferrari”. Seguirà il pranzo la visita alla Reggia e ai Giardini con il rientro a Saronno alle 19. La quota di partecipazione è di 45 euro (ridotto euro 40 per under25) La quota comprende anche un contributo per il restauro dell’opera. Per informazioni e iscrizioni [email protected] o alla segreteria della Prepositurale.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”.Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn