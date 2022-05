x x

SOLARO – SARONNO – Appena è scattato il triplice fischio a Solaro sono partiti i botti per festeggiare lo scudetto del Milan. I tifosi non si sono fatti attendere e appena finita l’ultima partita di campionato sono usciti sui balconi e scesi in strada per festeggiare. Anche a Cogliate botti e fumogeni. Tante già nel corso del pomeriggio le magliette rossonere e nerazzurre che si sono viste in giro nella città. Fin dalle 17 nei bar dove era previsto lo schermo si sono radunati gruppi di amici.

La vittoria rossonera ha scatenato i festeggiamenti mentre su balconi e finestre hanno fatto capolino le prime bandiere mentre la gioia con bandiere, foto e citazioni faceva capolino anche sui social.

Fulcro dei festeggiamenti rossoneri a Saronno è stato come sempre l’incrocio tra corso Italia, via San Giuseppe e via Carcano dove si sono radunati decine di tifosi a piedi e dove hanno sostato a lungo le auto impegnate nei caroselli. Con maglie e bandiere sono comparsi anche diversi fumogeni.

Per le foto si ringrazia i nostri lettori

