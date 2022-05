x x

SARONNO – Dal maxi memory alla dozzina di giochi di una volta senza dimenticare la possibilità di tuffare le mani nel colore: oggi pomeriggio, domenica 22 maggio, i bimbi saronnesi sono stati conquistati dai giochi di una volta proposti in piazza dall’Amministrazione comunale.

Una dozzina di proposte gioco con biglie, percorsi, una batteria ricreata con pendole e coperchi, giochi di abilità ed intuito fatti di legno hanno creato una sorta di parco giochi d’altri tempi che ha entusiasmato i piccoli saronnesi e anche i loro accompagnatori che non hanno esitato a mettersi letteralmente in gioco. Presenti anche gli assessori Laura Succi e Francesca Pozzoli.

Apprezzato, anche per l’allestimento all’ombra, l’angolo sotto i portici dedicato ai tavoli della pittura con la possibilità per i più piccoli di immergere le mani nel colore o disegnare utilizzando dita e pennelli.

Diversi i ragazzi che si sono spinti fino in piazza Avis per sfidarsi con gli maxi scacchi dell’associazione Scacchi Saronno.

