SARONNO – Un convegno per approfondire il rapporto fra storia e politica: si tratta del dibattito “Storia e politica, un rapporto controverso”. Il dibattito, che avrà luogo in villa Gianetti con il patrocinio del comune di Saronno, si terrà nella serata di giovedì 26 maggio alle 20.45.

Ad intervenire saranno tre professori: Annalisa Podestà discuterà il tema della “storia come possesso per sempre”, cercando di calare questa visione nel contesto contemporaneo; Gianfranco Morelli interverrà con il tema “la Historia può veramente definire”. Per ultimo Alfonso Indelcato risponderà al quesito: “In che senso la storia è storia contemporanea?”.

A moderare l’incontro sarà Mariassunta Miglino.

(foto d’archivio: una veduta di Villa Gianetti dal cortile)

