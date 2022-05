x x

SOLARO – “E’ stato un lungo fine settimana di eventi nel Parco. Però nonostante la chiusura dell’allerta incendi venerdì c’è stato un rogo fortunatamente arginato e spento sul nascere dalla prontezza volontari e dei vigili del fuoco”. A fare il punto della situazione i responsabili del Parco Groane dalla sede all’ex Polveriera di Solaro.

L‘incendio, le cui cause sono in fase di accertamento, si è sviluppato sul percorso delle sette cascate Bollate e la Fametta a Garbagnate Milanese. “A tutti raccomandiamo di prestare sempre massima attenzione e di segnalare i pericoli fumi sospetti o fuoco al numero unico delle emergenze 112” dicono dall’ente parco.

(foto: un momento dell’intervento compiuto dai volontari dell’anticendio boschivo nella giornata di ieri)

