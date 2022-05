x x

PORLEZZA – Netto successo del Fbc Saronno a Porlezza: ora la salvezza è davvero vicina. Il riferimento va alla partita di sabato pomeriggio che ha visto la formazione biancoceleste impegnata nei playout del campionato juniores regionale di Fascia B. Sul campo dei comaschi i saronnesi si sono imposti 6-1. Protagonisti del match Girelli, che si era visto anche in prima squadra nel campionato di Promozione ed autore di una doppietta, e Meroni, anche lui ha realizzato una doppietta.

Senza distrazioni l’incontro di ritorno, sabato prossimo a Saronno, rischia di trasformarsi in una formalità. Con l’allenatore Gianpaolo Chiodini al timone, la juniores regionale del Fbc Saronno ha compiuto un grande recupero dalle posizioni di coda della graduatoria, andando vicino alla salvezza già al termine della regular season. Ora manca solo l’ultimo tassello.

