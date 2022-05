x x

CESATE – Ritorna la “Quater Pass fra i Cassin de Cesà”, tradizionale corsa podistica non competitiva. L’iniziativa, giunta alla sua trentatreisma edizione, è organizzata dalla Polisportiva Oratorio Cesate e dalla Fiasp in collaborazione con Avis Cesate e con il patrocino del Comune di Cesate.

Il ritrovo è fissato fissato 7.30 alloraiorio San Francesco via Consortia 6 a Cesate, luogo di partenza e arrivo. La partenza è libera, dalle 8 alle 9,15. I partecipanti sono invitati a rispettare l’orario di partenza, in quanto non si gararitiscono segnaletiche, copertura assicurativa, controlli e ristori prima di questi orari. Due i percorsi proposti: la segnaletica gialla proporrà un percorso di 8,2 chilometri; 13 chilometri, invece, per la segnaletica rossa.

È richiesta una quota di 4,50 per la partecipazione con un dono promozionale, con una maggiorazione di 0,50 euro per i non soci Fiasp; per la sola partecipazione all’evento è richiesta una quota di 2,50 euro con una maggiorazione di 0,50 per i non soci Fiasp.

