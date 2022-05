x x

SARONNO – CISLAGO – CARONNO PERTUSELLA – GERENZANO Il tour di ascolto del senatore del Pd, Alessandro Alfieri e del consigliere regionale del Pd Samuele Astuti, che ha l’obiettivo di raccogliere le voci di tutti i territori della provincia di Varese, oggi ha fatto tappa a Caronno Pertusella, Gerenzano e Saronno dove i i due esponenti dem hanno incontrato i sindaci e la loro squadra e a Cislago dove hanno incontrato una rappresentanza delle minoranze in consiglio comunale.

Diverse le tappe: dai municipi di Saronno e Caronno Pertusella con il primi cittadini Augusto Airoldi e Marco Giudici a realtà che operano su il territorio come il Granello a Cislago o il parco degli Aironi.

“Oggi- affermano Alfieri e Astuti- abbiamo incontrato diverse realtà del terzo settore impegnate nel sociale, molte attive nel sostegno alla disabilità, fra queste la Cooperativa Il Granello, una realtà di eccellenza, attiva da quasi 30 anni nel varesotto, che cura il sostegno di 300 persone. Con loro abbiamo avviato un percorso di dialogo, anche alla luce della crisi economica e sociale, che fa seguito alla pandemia, per mettere a punto nuovi strumenti atti a sostenere queste realtà guardando al lungo periodo”.

