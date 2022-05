x x

SARONNO – Resterà in città per l’oratorio feriale e le tradizionali vacanze in montagna ma poi, a settembre, don Federico Bareggi lascerà la comunità pastorale Crocifisso Risorto che riunisce le sei parrocchie saronnesi. L’annuncio è arrivato ieri mattina alla parrocchia Regina Pacis dal vicario episcopale Luca Raimondi.

E’ stato quindi lo stesso don Federico, alla messa delle 18 sempre alla Regina Pacis, a confermare il trasferimento “ma dopo l’estate” in una nuova parrocchia (che non è stata ancora resa nota). Il religioso ha espresso il proprio rammarico per il congedo da Saronno e dalla comunità pastoriale cittadina ma anche il proprio entusiamo per il nuovo progetto che lo vedrà diventare parroco.

Da dieci anni a Saronno, responsabile della Pastorale Giovanile di Saronno che comprende i sei oratori della città, docente al liceo Grassi e punto di riferimento degli scout della città degli amaretti don Federico Bareggi è stato un sostegno importante per i ragazzi saronnesi anche durante la recente pandemia. Basti citare il canale Youtube realizzato per stare vicino ai più piccoli durante il primo lockdown. Il legame tra Saronno e don Federico è da sempre molto forte basti ricordare la sentita e partecipata messa per i suoi vent’anni di ordinazione celebrata nel luglio 2020 alla parrocchia del Matteotti.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn