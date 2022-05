x x

CARONNO PERTUSELLA – CESATE – Sono in corso gli accertamenti della polizia ferroviaria per chiarire quanto accaduto ieri sera alle 23 tra la stazione ferroviaria di Cesate e quella di Caronno Pertusella dove un uomo è stato investito dal treno.

Appena è scattato l’allarme si sono mobilitati i soccorritori della Croce viola di Cesate che inviata sul posto un input della centrale operativa Areu. L”ambulanza presto raggiunta dall’automedica alle pattuglie dei carabinieri della Polfer. Presenti anche i vigili del fuoco. Purtroppo per l’uomo non c’è stato niente da fare. Sono stati effettuati tutti i rilievi del caso che saranno essenziali per chiarire l’accaduto.

(seguono aggiornamenti)

(foto archivio)

