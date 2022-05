x x

SARONNO – E’ partita dall’uso della mascherina “per rispetto degli altri” la lezione “sull’importanza del rispetto delle regole” di Gheraldo Colombo ex magistrato presente a Saronno nell’ambito delle iniziative in occasione della giorna della legalità.

L’evento è stato proposto dall’associazione Cultural&Musicalmente di Saronno con la Enrico Cantù Assicurazioni. “Commemorare per cambiare” è stato pensato per “ricordare la barbara uccisione il 23 maggio e il 19 luglio del 1992 di Falcone, Borsellino, Francesca Morvillo e degli agenti delle scorta” e “promuovere la cittadinanza attiva e consapevole dei cittadini, a cominciare dai più giovani”

A riempire la platea della sala di via Primo Maggio, c’erano oltre 500 studenti degli istituti superiori cittadini con delegazioni dei licei Grassi e Legnani, dell’istituti tecnici Zappa e Riva dello Ial, Castelli e Prealpi. Presenti anche i ragazzi de Il Granello.

A dare il benvenuto all’ospite il presidente della fondazione del Pasta Osca Masciadri e il main sponsor Enrico Cantù. A portare il saluto dell’Amministrazione l’assessore all’Istruzione Gabriele Musarò. Non è mancato un omaggio dell’associazione Culturalmente e musicalmente.

Colombo è partito da un’analisi dell’uso della mascherina tra i ragazzi presente per avviare un confronto con gli studenti camminando nella platea e stimolandoli con domande ed esempi su rispetto delle regole, esercizio della propria libertà passando per i principi della Costituzione.

