SARONNO – Si è fatto festa, anche brindando, ma chi si è messo al volante è stato attento a rispettare le regole. E’ quello che è emerso dall’ultimo accertamento dei carabinieri della compagnia di Saronno. Ieri notte nell’arco orario dall’una alle 3 di notte hanno controllato circa 50 automobilisti, la maggior parte di loro di ritorno dai festeggiamenti per la vittoria del Milan. Tutti sono risultati negativi alla prova dell’etilometro. i controlli dei carabinieri saranno intensificati per tutto il periodo estivo e principalmente nei weekend proprio per prevenire la possibilità che qualcuno si possa mettere al volante dopo aver alzato un po’ troppo il gomito.

