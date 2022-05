x x

SARONNO Riceviamo e pubblichiamo la nota dell’Amministrazione comunale in merito alle nuove telecamere.

Il Comune di Saronno è tra i 53 enti lombardi che hanno ottenuto da Regione Lombardia un finanziamento per l’acquisto e l’installazione di impianti di sorveglianza all’interno dei parchi.

La Giunta regionale aveva messo a disposizione 3,5 milioni di euro agli enti che avessero presentato un progetto dettagliato attraverso cui mettere in sicurezza i parchi pubblici: l’Amministrazione saronnese non si è fatta scappare l’occasione e ha partecipato all’invito,

risultando così idonea al finanziamento massimo previsto.

Regione Lombardia ha garantito tempi brevi per l’erogazione del finanziamento: a Saronno, che attualmente conta 120 dispositivi di videosorveglianza, potranno così arrivare presto 57 ulteriori telecamere (per un potenziamento di oltre il 45%) da posizionare nei parchi.

La copertura sarà omogenea su tutto il territorio, dal centro ai quartieri: parco Salvo D’Acquisto di via Carlo Porta, parco De Rocchi di piazza Unità d’Italia, parco Santuario di via Varese, parco Del Lura di via Don Luigi Sturzo, parco Alpini di via D’Annunzio, parco di

via Reina, parco Aquilone di via Petrarca, parco Buraschi di via Pio XI, parco G.B. Grassi di via Volta, parco di via P.P. Reina, parco di via Da Vinci.