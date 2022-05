x x

TRADATE – Disavventura per una pensionata di Tradate: è stata derubata al cimitero. E’ successo qualche giorno fa e sono in corso le indagini dei carabinieri della Compagnia di Saronno, competenti per territorio. Nel mirino una donna di 81 anni: mentre sistemava i fiori sulla tomba del marito è stata avvicinata da due sconosciute, una l’ha abbracciata e con mossa fulminea le ha strappato la collanina d’oro che portava al collo, e quindi le ladruncole si sono rapidamente allontanate, facendo perdere le tracce.

L’anziana è rimasta illesa: ha riferito ai parenti dell’accaduto ed è stata presentata denuncia, si sta ora cercando di identificare le responsabili di questo episodio.

(foto archivio)

24052022