SARONNO – I raggi di sole che hanno squarciato i nuvoloni neri del temporale che alle 18,30 ha rinfrescato il Saronnese e le Groane hanno regalato a saronnesi, cerianesi e solaresi un bel maxi arcobaleno.

L’arco multicolore era ben visibile dalla Saronno-Monza ma anche dalla Cassina Ferrara e dalla tangenziale esterna che collega Rovello Porro a Ceriano e a Saronno. Mantenendo fede al proprio nome il fenomeno atmosferico è sparito nel giro di una decina di minuti con buona pace di chi ha cercato di immortalarlo per condividerlo sui social.

