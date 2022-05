x x

CISLAGO – La sconfitta casalinga di domenica scorsa ha interrotto la marcia nei playoff del Cistellum di mister Dario Giussani: contro il Gorla Minore è finita 0-2. E’ stato dunque l’epilogo di stagione, nel girone N di Seconda categoria, per la compagine biancoviola, che traccia un bilancio comunque positivo dell’annata.

Da parte della dirigenza ed in particolare del presidente Mirko Mantegazza un grazie a tutta la squadra ed allo staff

per l’eccezionale campionato concluso. Il percorso fatto non rovina certo la stagione appena conclusa. Un grande ringraziamento a tutti i giocatori che hanno partecipato alla magnifica cavalcata del girone di ritorno ed all’imbattibilità casalinga tenuta in campionato nella nostra nuova “casa” (30 punti su 33), ma soprattutto grazie ai ragazzi di Cislago cresciuti nel settore giovanile Asd Cistellum che hanno dimostrato nel corso degli anni un grande attaccamento ai colori biancoviola. A tutti loro il meritato grazie, come ai tifosi che hanno partecipato e contribuito alla stagione sportiva.

(foto di gruppo del Cistellum)

24052022