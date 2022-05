x x

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota dell’Amministrazione comunale in merito ai cantieri di via Bergamo.

Si raccomanda prudenza questa settimana per i veicoli che percorrono la via Bergamo, dove è stato aperto un cantiere per il ripristino dell’asfalto in seguito ai lavori di sostituzione del gas metano eseguiti nei mesi scorsi.

Per non chiudere la strada su più giornate, è stata disposta una segnaletica che invita ad una maggiore attenzione, proprio perché la fresatura viene effettuata in momenti diversi e parte della carreggiata può rimanere priva del tappetino d’asfalto per diverse ore.

Una volta sistemata la via Bergamo, nel tratto compreso tra via Miola e via Visconti, sarà la volta di via San Giuseppe.

L’Amministrazione conclude con le scuse per il disagio arrecato.

