CARONNO PERTUSELLA – Intervento dell’elisoccorso oggi alle 10 a Caronno Pertusella per soccorrere una ciclista caduta. L‘incidente si è verificato in via Toti: ad avere bisogno di cure una donna di 65 anni. Sul posto è accorsa una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Saronno ed è arrivata l’ambulanza della Croce rossa saronnese, ma poi la decisione è stata quella di richiedere anche il supporto dell’elisoccorso di Como.

La ciclista si è comunque ben presto ripresa, ed alla fine è stata trasferita all’ospedale di Saronno con l’autolettiga: ha riportato alcune lesioni e contusioni ma non è risultata in pericolo di vita. I militari dell’Arma hanno avviato accertamenti per chiarire la dinamica del sinistro.

24052022