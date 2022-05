x x

COGLIATE – “Tanta partecipazione alla Giornata del verde pulito” e la soddisfazione di sentirsi dire da un bimbo “Andrea, abbiamo raccolto poca immondizia. Il paese è pulito!” Un grazie ai tanti commercianti di Cogliate che hanno supportato l’evento offrendo colazione e aperitivo a tutti i presenti!” A parlare il sindaco Andrea Basilico, in relazione all’evento che si è tenuto nei giorni scorsi in paese.

Davvero numerosi i cittadini che hanno deciso di partecipare all’iniziativa, non solo di raccolta dei rifiuti abbandonati in paese e, soprattutto nelle aree verdi e periferiche, ma anche di sensibilizzazione a queste tematiche.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

(foto di gruppo per i volontari coinvolti a Cogliate nella Giornata del verde pulito)

24052022