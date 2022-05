x x

GROANE – Raffica di denunce a piede libero per un gruppo di ragazzini che si erano divertiti a devastare un vagone di Trenord, sulla linea Milano-Como. L’episodio incriminato si è verificato lo scorso fine settimana: alle 22 la capotreno si è accorta dell’accaduto, l’ultimo vagfone del treno era stato seriamente danneggiato da ragazzine e ragazzini, davvero scatenati. C’era chi era in piedi sui sedili, ci aveva messo tutto a soqquadro e pure chi era al “lavoro” con la bomboletta della vernice spray, di colore rosa. All’arrivo allo scalo di Seregno il treno è stato fatto fermare e sono arrivati i carabinieri. Alla fine i presenti sono stati denunciati a piede libero per interruzione di pubblico servizio ed al ragazzo trovato con la bomboleta di vernice è stato contestato anche l’imbrattamento e deturpamento di cose altrui.

In tutto 13 le persone a finire nei guai, fra i 15 ed i 21 anni. Sette milanesi, gli altri di Ravenna, Bergamo, Como, Brescia, Lecco e Lodi, a quanto pare erano diretti a Seveso per un compleanno ma avevano iniziato a fare “festa” già sul treno.

