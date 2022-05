Domani con lo Zappa, una corsa campestre al parco per ricordare Giada

x x

SARONNO – Una corsa campestre per ricordare Giada. La organizza domani 25 maggio al parco dell’ex Seminario in via Varese l’Itc Zappa di via Grandi. E’ la terza edizione del Trofeo Giada Marongiu in memoria di questa ragazza venuta a mancare il primo agosto 2018 dopo una lunga malattia. “Una ragazzina forte e piena di vita – al ricorda la zia – che ha lottato fino all’ultimo istante di vita e ha dato un grande insegnamento di vita a me, alle prof ed ai suoi compagne. Non a caso abbiamo deciso di ricordarla con questa corsa campestre a suo nome”Anche la data non è stata scelta a caso visto che il prossimo 26 maggio Giada avrebbe festeggiato il suo 21esimo compleanno.

