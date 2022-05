x x

VARESE – “Parole chiare e il coraggio di portare avanti il nostro progetto riformista, che è cosa ben diversa dall’inseguire il consenso spiccio. Certo anche qualche sassolino va tolto. Non per vittimismo ma perché al nostro Paese serve una giustizia giusta, per cittadini e imprese. Una bella serata con Matteo Renzi per la presentazione del suo nuovo libro Il Mostro”. A riferire dell’appuntamento è la parlamentare del Varesotto, Maria Chiara Gadda, esponente di Italia viva.

L’evento con Renzi si è tenuto al teatro Santuccio di via Sacco.

(foto: Maria Chiara Gadda con Matteo Renzi a Varese; a margine dell’appuntamento che si è tenuto al teatrino Santuccio di via Sacco)

