CARONNO PERTUSELLA – E’ stato il tempestivo intervento di carabinieri, polizia locale e l’ambulanza della Croce Azzurra di Caronno Pertusella ad aiutare il 43enne vittima ieri pomeriggio di una violenza aggressione a Bariola.

I contorni della vicenda non sono ancora stati chiariti ma i carabinieri hanno già raccolto le testimonianze dei presenti e quella della vittima, elementi che insieme ai rilievi fatti dovrebbe permettere di ricostruire l’accaduto.

Quello che si sa al momento, riferito a caldo da alcuni testimoni, è che ieri pomeriggio intorno alle 16,30 in via Verdi un 43enne con il volto coperto di ferite e contusioni è stato visto correre in via Verdi inseguito da alcune persone di cui una con una mazza da baseball. Immediata la chiamata al numero unico delle emergenze che ha fatto convergere sul posto tutori dell’ordine e personale sanitario. Le sirene hanno messo in fuga gli aggressori mentre al 43enne sono state prestate le cure del caso prima sul posto poi all’ospedale San Gerardo di Monza. E’ arrivato in pronto soccorso in codice giallo.

