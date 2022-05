Premiazioni concorso di Corano al centro islamico di Saronno

SARONNO – L’altro giorno al centro islamico di Saronno si è tenuta la premiazione “dei bimbi e delle bimbe, e delle sorelle della sezione femminile del centro, che hanno partecipato al concorso di Corano tenutosi durante il mese passato di Ramadan. Per il centro tutti coloro che hanno partecipato sono anch’essi vincitori” si legge in una nota del centro islamico di via Grieg, dove non si nasconde la soddisfazione per l’ampia partecipazione a questa iniziativa.

Le premiazioni sono state a cura dei responsabili della struttura, ad iniziare dall’imam Najib Al Bared.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

(foto: alcuni momenti delle premiazioni del concorso di Corano, che si sono tenute al centro islamico di via Grieg a Saronno)

24052022