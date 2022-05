x x

ROVELLASCA – “Ringraziamo tutti i partecipanti al fantastico evento tenutosi sabato 21 maggio a Villa Bianca”. Così il sindaco, Sergio Zauli, riguardo all’appuntamento che si è tenuto lo scorso fine settimana.

Prosegue il primo cittadino: “Grazie ad Isabella Spagnoli che ha concesso Villa Bianca, alla curatrice Carolina Campi e agli artisti che hanno donato le loro opere, grazie alla collaborazione dell’associazione “Taac si gira”, alla partecipazione dei The Ginori’s, alla protezione civile e a tutte le persone che con la loro presenza hanno contribuito a raccogliere la somma destinata all’acquisto di una culla termica da inviare in Ucraina”.

Nel bel collage pubblicato sui social dal sindaco Sergio Zauli alcune immagini dell’appuntamento.

