SARONNO – Movimentata mattinata per i ragazzi e i bimbi che frequentano il liceo Legnani e le elementari all’interno dell’istituto Ignoto Milite in via Antici. Intorno alle 10,30 è scattato l’allarme antincendio intorno alle 10,30. Ligi alle norme e nel pieno rispetto di quanto provato nelle diverse esercitazioni studenti e alunni hanno lasciato la scuola.

Con zaini e giacche in classe si sono radunati prima davanti all’istituto poi in piazza Libertà. Sul posto è arrivata anche una pattuglia della polizia locale. Al momento non è stato trovato nessun incendio. Si sospetta un cortocircuito o magari un problema legato al fumo dell’asfaltatura in corso.

(seguono aggiornamenti)

