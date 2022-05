Tradate, ladri in azione alla baita degli Alpini

TRADATE – Ladri in azione alla baita degli Alpini di via Silvio Pellico, a Tradate: è successo qualche sera fa, in base a quanto ricostruito dai volontari che si occupano della sede i malviventi sono entrati passando da una finestra, svitando l’inferriata ed hanno rotto un vetro della finestra, con un sasso.

Una volta nella “baita” hanno gironzolato in cerca di qualcosa da prendere: hanno trovato del denaro contante nella cassa dello spazio adibito a bar e con i soldi si sono dileguati. Tra l’altro, sono anche stati “pizzicati” dall’allarme, che si è presto attivato: uno dei volontari del gruppo alpini è arrivato subito ma nei locali non ha trovato nessuno.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

(foto archivio)

24052022