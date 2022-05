x x

UBOLDO – Dopo il successo dell’iniziativa “Narratori per Uboldo”, un altro grande successo per l’associazione culturale Per Uboldo che, sabato scorso, ha presentato nella chiesa dei Santi Cosma e Damiano l’iniziativa “Canti e suoni mariani in San Cosma”. Una chiesa strapiena di gente ha accolta i protagonisti della serata: Claudio Tasso, tenore, e Franco Moneta, organista. Entrambi uboldesi, hanno eseguito brani di Mozart, Franck, Handel, Arcadelt fino alla famosissima “Ave Maria” di Schubert.

Ancora una volta la chiesetta dei santi Cosma e Damiano protagonista di una serata realizzata dall’associazione culturale Per Uboldo in collaborazione con la Parrocchia dei Santi Apostoli Pietro e Paolo di Uboldo. Anche questa iniziativa rientra in un più ampio progetto di riapertura al pubblico delle chiese di Uboldo per valorizzarle e dare la possibilità alla cittadinanza e non solo di visitarle e conoscerle.

Presente, tra il pubblico, anche il parroco di Uboldo, don Armando Colombo, che ha gradito l’iniziativa e, soprattutto, ha auspicato che la chiesa di San Cosma, così come le altre chiesette del paese, possano rimanere aperte più spesso.

(foto: alcuni momenti dell’appuntamento)

