A Limbiate la Settimana della accessibilità comunicativa

LIMBIATE – “La comunicazione è uno dei fondamenti della vita di tutti i giorni. Non per tutti, però, comunicare è facile. Per questo motivo da lunedì 30 maggio a venerdì 3 giugno la Cooperativa sociale Gsh ha organizzato, in collaborazione col Comune di Limbiate, una settimana dedicata all’accessibilità comunicativa. Sono in programma una serie di incontri volti a sensibilizzare e informare sull’argomento”. Ad annunciarlo è l’Amministrazione civica limbiatese.

Si comincia lunedì 30 maggio con l’affissione nei luoghi pubblici e nei negozi aderenti all’iniziativa dei simboli della Caa, la Comunicazione aumentativa alternativa. Martedì 31 maggio ci sarà poi una diretta streaming alle 10 in cui il “Centro Comunicaa” spiegherà che cos’è la Caa, l’uso dei simboli e molto altro.Si prosegue mercoledì 1 giugno con un appuntamento alla biblioteca di Limbiate alle 17.30, durante il quale si leggeranno libri in simboli e si svolgeranno diversi laboratori adatti a tutti. L’evento terminerà venerdì 3 giugno con una diretta streaming alle 14.30 durante la quale sarà possibile interagire con persone con bisogni comunicativi speciali.

Maggiori informazioni all’indirizzo: https://comune.limbiate.mb.it/settimana…/

(foto: il Municipio di Limbiate)

