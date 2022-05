x x

SARONNO – Il basket è uno sport che ha un grande seguito nel nostro paese e anche una forte tradizione nella nostra città. Sono tanti quindi i giovani che pensano di avvicinarsi a questa disciplina che però, dal punto di vista dell’offerta, non presenta a Saronno molte soluzioni. È per questo che la Polisportiva Repax sta lavorando per una proposta dedicata al basket che possa interessare i ragazzi delle scuole superiori.

Un’idea non certo nuova per l’oratorio del quartiere Regina Pacis, perché già in passato ci sono state delle squadre di basket: la Ceres – che molti over 50 ancora ricordano – e una Repax nata proprio nei primi anni di attività della Polisportiva, a cavallo tra gli Anni ’90 e l’inizio dei Duemila, quando esisteva anche una squadra di pallavolo. Oggi è una proposta che nasce – come spesso capitato in passato – da un’esigenza emersa tra i ragazzi dell’oratorio.

«L’idea di proporre una squadra di basket per la prossima stagione parte da una richiesta che ci è arrivata dalla mamma di un giovanissimo», spiega il presidente della Repax, Alessandro Galli. «che ci ha segnalato come suo figlio e alcuni altri ragazzi si trovassero spesso a giocare e avessero manifestato l’intenzione d’iscriversi a un campionato. Abbiamo quindi pensato di metterci a disposizione provando a organizzare una squadra per i ragazzi delle superiori. Contiamo di farcela e abbiamo già individuato dei responsabili, anche se siamo ovviamente aperti a chiunque voglia darci una mano e si senta in linea con il nostro impianto valoriale di realtà sociale, che invitiamo a contattarci all’indirizzo [email protected]».

Sarà quindi possibile pre-iscriversi alla squadra di basket della Repax dedicata alle superiori nel corso del Repax Day di domenica 29 maggio alla Regina Pacis, quando si raccoglieranno anche quelle sul calcio per il biennio delle superiori. Nel corso del pomeriggio, a partire dalle 14.30, ci saranno anche dei mini-giochi a tema sportivo dedicati ai più piccoli, organizzati dagli animatori della Repax.

(foto d’archivio: un campo da basket a Cogliate)

