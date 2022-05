Calcio, adesso il Fbc Saronno ha anche il suo fotografo ufficiale

SARONNO – Andrea Elli è il fotografo ufficiale del Fbc Saronno. Andrea Ingegnere di professione e fotografo per passione, ha nel calcio e nella fotografia l’incontro di due grandi passioni. “Dal 2015 calco i campi di calcio fotografando, sono partito con la Robur poi l’incontro con Marco Proserpio e gli anni a Fenegró, Lazzate con la Coppa Italia vinta, Seregno e ancora Lazzate. Ora torno dove tutto ebbe inizio a Saronno al Comunale, con tanta voglia di mettermi al servizio della società” dice Andrea, è conosciuto in cittá anche per le sue mostre fotografiche e i suoi “ritratti ambientati” di cittadini saronnesi molto vicini alla street photography come genere.

La formazione maggiore milita nel campionato di Promozione, il nuovo direttore generale Marco Proserpio sta in queste settimane ridefinendo tutti i ruolo organizzativi all’interno del club.

